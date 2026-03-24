  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör devleti İsrail'den büyük kalleşlik Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler Avrupa Birliği'nde ‘ajan dışişleri bakanı’ skandalı: AB’nin tüm kararlarını Ruslara sızdırıyormuş! Kovboy köşeye sıkıştı! Siyonist müttefikine "dur" ihtarını çekti! Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru! İstanbul'da tarihi anlar..! Kapalıçarşı’da kuyruklar oluştu, Kuyumcukent'te gram altın tükendi Trump'ın uyanık taktiği sökmedi! Körfez'de köşeye sıkışınca barış masasına sarıldı! İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar! Moskova'dan katil ittifakına sert uyarı! Nükleer tesisleri hedef almak savaş suçudur!
Dünya Siyonistler açıkladı: Hizbullah mensupları esir alındı
Dünya

Siyonistler açıkladı: Hizbullah mensupları esir alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Siyonistler açıkladı: Hizbullah mensupları esir alındı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yürüttüğü kara operasyonlarında Hizbullah’ın Rıdvan Gücü’ne bağlı bazı kişilerin teslim alındığını öne sürdü. Bölgedeki çatışmaların süreceği mesajı verildi.

İsrail ordusu, hava, deniz ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde birkaç Hizbullah mensubunu esir aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 19'ncu Tümen'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna tanksavar füzesi ateşleme ve İsrail'in kuzeyini hedef alma hazırlığı yapan Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nun birkaç mensubunun tespit edildiği ve teslim oldukları iddia edildi.

İsrail ordusu tarafından alıkonulan bu kişilerin sorgulanmak üzere İsrail'e nakledildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah ve teçhizatın da bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, ilk tespitlere göre, söz konusu şahısların İran'a yönelik saldırıların başlangıcında Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinden güneye geçtikleri iddiasına yer verilerek Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankını hedef aldık
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23