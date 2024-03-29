Siyonistin 3 ayrı bölgeye saldırısında 25 şehit!

Siyonistlerin, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli şehit oldu.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail ordusu yerleşim yerlerini ve insani yardım konvoylarını acımasızca vuruyor.

Şehitlerden 10'u polis!

İsrail güçleri bugün bölgenin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde 2 ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda sivillere yardım ulaştırmakla görevli 10 polisin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.



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Saldırılarına bölgenin dört bir yanında da devam eden İsrail'in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 8 Filistinli şehit oldu.