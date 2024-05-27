Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti
Gazze'de katliama imza atan siyonist zihniyet bu sefer Londra'da ortaya çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda bir İsrail askeri, Müslüman kadınların başörtüsünü çıkartıp, taciz etti.
'KAHROLASI PİS MÜSLÜMANLAR'
Olay sonrası kendisine tepki gösteren İngiliz vatandaşlarına, "Kahrolası pis Müslümanlar. Yahudi düşmanlığı yapıyorlar. Ben İsrail askeriyim" diyerek bağıran katil İsrail ordusunun mensubu, istasyondaki bir erkek İngiliz vatandaşının müdahale etmesiyle arkasına bakmadan kaçtı.