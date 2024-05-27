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Gündem Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti
Gündem

Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti

Yeniakit Publisher
2024-05-27 03:47:00 -

Gazze'de katliama imza atan siyonist zihniyet bu sefer Londra'da ortaya çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda bir İsrail askeri, Müslüman kadınların başörtüsünü çıkartıp, taciz etti.

'KAHROLASI PİS MÜSLÜMANLAR'

Olay sonrası kendisine tepki gösteren İngiliz vatandaşlarına, "Kahrolası pis Müslümanlar. Yahudi düşmanlığı yapıyorlar. Ben İsrail askeriyim" diyerek bağıran katil İsrail ordusunun mensubu, istasyondaki bir erkek İngiliz vatandaşının müdahale etmesiyle arkasına bakmadan kaçtı.

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Yorumlar

Osmanlı Torunları

Yüce Allahhım yaradan sensin yok Edicek Olanda yine sensin yer yüzündeki Tüm zalimleri katilleri Terörtleri Soysuzların Soyunu Kurut Kanlarını kurut Ellerini kollarını Ayaklarını Bedenlerini kurut ya kahar isminle kahru paramparça Et cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine sok Allahım Amin Amin Amin Amin

Türk

Yüce Allah'ın kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin ey siyonist köpekler Bir gün sizde yok olup gideceksiniz yüce Allah'tan dilerim ki sizin yok olduğunuz günü bana göstersin bir taş atmakla bizden nasip olsun Allah'ım Allah'ım
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