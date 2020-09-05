Siyonist yavşamada son nokta! İsrailli yazar Yaakov Amidror'dan Türkiye’ye akıl almaz suçlama

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Akdeniz’e en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi bölgedeki haklarından ve KKTC’yi savunmaktan vazgeçirmek için harekete geçen Avrupa, yıllardır şımarık bir çocuk gibi beslediği Yunanistan’ı sahaya sürdü.

Atina yönetimi de Avrupa’dan aldığı destekle Ege adalarını silahlandırarak Türkiye’ye karşı sonuçları ağır olacak provokatif girişimlere imza atıyor.

Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz’in zenginliklerine konmak isteyen Frsansa’nın başını çektiği batılı güçler Türkiye’yi saldırgan bir tutum sergilemekle itham ediyor.

Batı medyasında Türkiye’nin Akdeniz’de gerilimi arttıran taraf olduğuna dair birçok haber ve yazı yayınlanıyor. Bunlardan birisi de uluslararası savunma, teknoloji ve ekonomi alanlarında yayın yapan Washington merkezli askeri analiz dergisi The Naitonal İnterest...

Siyonist yazardan küstah sözler!

Dergide Amerikan Savunma ve Strateji Merkezi Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapan, terör devleti İsrail’in Başbakanı Netanyahu'nun eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror’un kaleme aldığı “Güce Aç Türkiye Doğu Akdeniz'i Silahlı Çatışmaya İtebilir” başlıklı makalede Türkiye’ye karşı akıl almaz suçlamalarda bulunuldu.

2011-2013 yılları arasında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi başkanlığı görevi de yürüten Yaakov Amidror, Türkiye’yi Doğu Akdeniz krizinde saldırgan bir tutum sergilemekle itham etti.

Hamas ajanlarının Türkiye’de eğitim görerek İsrail’de terör eylemleri gerçekleştirdiğini iddia eden Amidror, Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Katar’ın diğer körfez ülkeleri tarafından terörü desteklemekle suçlandığına değindi.

YPG’yi savundu

Yazısında Suriye’nin kuzeyinde devlet kurmak isteyen YPG/PKK terör örgütünü ‘Kürtler’ olarak tanımlayan Siyonist yazar, Türkiye’nin YPG’ye saldırarak DAEŞ ile mücadeleyi sekteye uğrattığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şok suçlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbeci Hafter’in da yönetimi ele geçirmek istediği Libya’ya asker göndererek ‘kavgacı’ bir davranış sergilediğini iddia eden Amidror, Libya’daki Sarrac yönetimini "Müslüman Kardeşler" hareketine yakın olarak niteleyerek Türkiye’nin bu ülke ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haklarını çiğnediğini iddia etti.

Türkiye’nin Akdeniz’i bir “Türk gölü” haline çevirmeye çalıştığını öne süren Amidror, bunun Yunanistan ve GKRY başta olmak üzere bölge ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek "Ankara bu şüpheli anlaşmayı, uluslararası deniz hukukunun herhangi bir ölçüsüne göre Rum ve Kıbrıs'ın ekonomik suları olan alanlarda enerji keşiflerini meşrulaştırmak için kullanıyor ve donanmasını müdahale etmeye çalışan herkese karşı kullanmakla tehdit ediyor, bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

"Erdoğan Osmanlı'yı hatırlatıyor"

Siyonist Amidror, Türkiye’nin Akdeniz’deki hamlelerinin sebebi olarak ise üye ülkelerin farklı politikalar izlediği Avrupa Birliği (AB)’nin zayıf oluşunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikadaki hamlelerinin Osmanlı’yı hatırlattığını belirten siyonist yazar yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Ülke koronavirüs salgınından görece iyi bir şekilde ilerlerken, devam eden ekonomik krizden mustarip olmaya devam ediyor. Erdoğan, Osmanlı'yı hatırlatan saldırgan politikalarının geniş bir iç desteğe sahip olduğunu hissediyor görünüyor. Bölgedeki diğer güçlerin, özellikle de AB'nin zayıflığını da hissediyor görünüyor ve ülkesinin nüfuzunu, ABD'nin desteği olmadan büyük ölçüde savunmasız bırakılan Akdeniz'deki diğer ülkelere rağmen genişletmek istiyor. Türk ordusunun Libya'ya müdahalesi, Erdoğan'ın gayrı resmi lideri olduğu Müslüman Kardeşler'in rejimin en büyük düşmanı olduğu Mısır için acil bir tehdit oluşturuyor” diyen Amidror şöyle devam ediyor: “Bir zamanlar Osmanlı yönetimi altında olan Mısır'daki Türkler için de gerçek bir küçümseme var ve taraflar arasındaki gerginlikler son gelişmelerden önce de şiddetliydi. Mısır, kısmen Etiyopya ile Nil Nehri üzerindeki mevcut anlaşmazlığı nedeniyle, Libya'daki Türk etkisine karşı koymak için şimdiye kadar asker göndermekten kaçındı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi kendisini neyin daha çok tehlikeye atacağına karar vermeli ve ona göre hareket etmelidir."

"İsrail ve Türkiye çatışabilir"

Yazısında İsrail ve Türkiye ilişkilerine de değinen Amidror, İsrail’in şu anda Doğu Akdeniz’deki gerilime sessiz kaldığına dikkat çekerek Türkiye’nin İsrail'in Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’sini tehdit etmediği müddetçe de Tel Aviv yönetiminin bu kayıtsızlığının devam edeceğini kaydetti.

İsrail ve Türkiye arasında yaşanan gerilimin esasında Kudüs ve Filistin meselesi üzerinden yaşandığına vurgu yapan siyonist yazar, Türkiye’nin Akdeniz’de İsrail’in çıkarlarına ters bir hareketi durumunda Türk-İsrail çatışmasının çıkabileceğinin altını çizdi.

Amidror yazısını şöyle tamamladı;

“Libya İsrail'den uzak ve Türkiye, İsrail'in Akdeniz'deki MEB'sini ihlal etme tehdidinde bulunmuyor. Bugünlerde İsrail ile Türkiye arasındaki sürtüşme, Ankara'nın Hamas'a verdiği desteğin yanı sıra, Doğu Kudüs'e yatırım yaparak Filistinliler arasında nüfuz kazanma çabaları ile ilgilidir. Erdoğan Ayasofya'yı tekrar camiye çevirdiğinde, Kudüs'teki El Aksa Camii'nin kurtarılması için bir sonraki sırada olduğu söylendi. Ancak Türkiye, 2010 Mavi Marmara fiyaskosundan bu yana İsrail'e karşı güç kullanmak konusunda temkinli davrandı. Ancak İsrail'in, Kıbrıs'tan geçmesi beklenen bir doğal gaz boru hattı ve elektrik kablosu hattıyla Avrupa'ya bağlanma konusunda net planları var. Türkiye, Ankara'nın UMH'nin desteğiyle kurduğu MEB'i kestiği gerekçesiyle bu projelere müdahale etmeye çalışacak mı? Buna sebep, Akdeniz'deki hayati çıkarlarını savunmakta tereddüt etmeyecek olan İsrail ile askeri çatışmaya bir Türk daveti olacaktır. Her şeye rağmen, görünüşe göre Doğu Akdeniz, Kudüs meselesi dahil edilse de, edilmese de silahlı bir çatışmaya dönüşebilir. Bu, Avrupa'nın beceriksizliği, Amerika'nın kayıtsızlığı ve acımasız Türk saldırganlığının mümkün kıldığı talihsiz bir gerçeklik.”