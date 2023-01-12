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Dünya Siyonist terör! 170 Filistinli daha...
Dünya

Siyonist terör! 170 Filistinli daha...

Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarına saldıran işgalci siyonistler 3 Filistinliyi şehit etti. Sabahın erken saatlerinde Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na saldıran işgalci siyonistler, alıkonulmaya çalışılan oğlu Remzi Aslan'ı savunmaya çalıştığı esnada 41 yaşındaki Semir Avni Harbi Aslan'ı göğsünden yaralayarak şehit etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:45:00 -
Siyonist terör! 170 Filistinli daha...

Balata Mülteci Kampı'na da saldıran işgalci siyonistler, 21 yaşındaki Ahmed Amir Selim Ebu Cuneyd adlı genci başından vurarak şehid etti.

Öte yandan dün akşam saatlerinde de Batı Şeria bölgesinin güney kesiminde bulunan El-Halil'de Filistinlilere ait araziler üzerinde yapılan işgal konutları yakınında bıçaklı eylem gerçekleştiren Sind Muhammed Osman Semamir, bir işgalci Yahudi yerleşimciyi yaralamış daha sonra ise başka bir işgalci yerleşimcinin ateş açması sonucu ağır yaralanarak şehit edilmişti.
Filistin Esir Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre siyonist işgal çetesi Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde 2023 yılının ilk 12 gününde toplamda 170 Filistinliyi alıkoydu.

Esir Kulübü bugün yaptığı açıklamada, işgalci çetenin Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs çevresinde bazı kasabalara ve mülteci kamplarına tekrar tekrar baskınlar düzenlediğini ve tutuklamalar yaptığını dile getirdi. Bunların başında da El-Halil'deki Beytu Ummer kasabası, Beytlahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı ve Kudüs'ün yakınındaki Kalendiye Mülteci Kampı yer alıyor.

Açıklamada esir almaların daha çok askeri kontrol noktalarında yoğunlaştığına, zaman zaman ifade vermek üzere işgal rejiminin istihbarat teşkilatının merkezlerine çağrılan bazı kişilerin de buralarda rehin alındıklarına, bazı kişileri teslim olmaya zorlamak amacıyla aile efradından farklı kişilerin de esir alındığına dikkat çekildi.

Kulübün açıklamasında esir alınanlar arasında kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve yaralı dahil her kesimden insanların bulunabildiği, bu kişilerin gözaltına alınması için evlere baskın düzenlenmesi esnasında büyük bir tahribat yapıldığı, yakalama esnasında da insanlara vahşi saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

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