Siyonist sevicilerin hedef gösterdiği Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki!

"Fetöcü bir hesaptan yayıldığını duyduğum “Evliyâlarımız Gazze’ye indi.” şeklinde bir beyânım olmadığı halde böyle bir söz uydurulmuştur." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Böyle şeyler uyduranlarla ilgili hukûkî işlem başlatıyorum. Kendi sesimden duymadıkça veya bana âit resmî sitelerden okumadıkça benden nakledilen hiçbir şeye îtibâr edilmemesi husûsunda defaatle uyarıda bulunmuştum." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, hakkındaki iddiayı, "Zâten ben bunu söylemiş olsam “evliyâlarımız” demezdim “evliyâmız” derdim. Çünkü zâten evliyâ kelimesi çoğuldur, bir daha Türkçe çoğul yapılamaz." yalanladı.

Filistin meselesinde tüm ümmetin imtihan olunduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, mesajına şöyle devam etti:

Evliyânın rûhlarının hangi savaşlara katılıp katılmayacağı ancak o rûhları yaratanın tasarrufundadır. Allâh-u Teâlâ, murâd ederse bu savaşı bir anda Müslümanların lehine çevirmeye Kādirdir velâkin “Kitâb-ı ‘Azîz”inde beyân ettiği vechile; bu bir imtihandır. ‘Azîz peygamberini bile Uhud’da ğâlib kılmamıştır. Müminlerin sonu şehâdet ve cennet olduktan sonra ne zarar eder, Siyonistlerin sonu rezâlet ve cehennem olduktan sonra ne fayda eder, îtibâr sonadır, güne aldanmamak lazım.

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Aslında burada imtihân edilen bütün ümmettir, zira Hadîs-i Şerîf’te buyrulduğu üzere: “Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz.” Hal böyleyken dünya Müslümanlarının birçoğunun bu zulümden hiç etkilenmeyerek hâlâ zevk-ü sefâlarını sürdürmeleri ve bu yaşananlardan hiç etkilenmemeleri bütün ümmetin başına büyük belâlar çekecek derecede fecâattir. Filmin sonunu seyretmişler için netice malumdur. Kur‘ân-ı Kerîm’de buyurulduğu üzere: “Güzel akıbet takva sahiplerine âit olacaktır.”

Şu anda biz âcizlerin yapacağımız tek şey; Filistinli Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için Yüce Rabbimize duâda bulunmaktan ibârettir. Devlet yetkilileri tarafından bir şey açıklanırsa bu hususta onlara icâbet gerekir.

Ayrıca Filistin dâvâsını istismâr ederek para toplayan dernek ve vakıflar hakkında da dikkatli olmak îcâb eder. Nitekim; yakında yine bazı derneklerin ne kadar suistimallerde bulunduğu haberlere konu olmuştur. Devletimizin resmî kurumlarına ve onlarla birlikte çalışan kuruluşlara îtibâr etmek gerekir. Allâh-u Teâlâ, en yakın zamanda Müslümanları ğâlib, küffârı mağlûb eylesin. Âmîn!