Siyonist sevici ABD'den skandal Gazze açıklaması
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.
DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde konuştu.
İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kaybı artarken DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.
DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz." dedi.
De Santis, "Gazze'de insanların nasıl davrandıklarına bakarsanız hepsinin Hamas olmadığını ancak Yahudi karşıtı olduğunu görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA
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