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Siyonist rejimden Ultra-Ortodoks Yahudilere sert müdahale

Siyonist işgal rejimi polisleri kendileri gibi düşünmeyen Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisinesert şekilde müdahale etti.

02 Kasım 2018 Cuma 09:20
Siyonist rejimden Ultra-Ortodoks Yahudilere sert müdahale

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale etti.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde toplanan çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, bölgedeki ana yollardan birini trafiğe kapatarak oturma eylemi düzenledi.

Haredi Yahudisi bir gencin askere kaydolmayı reddetmesi sebebiyle polis tarafından gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler sık sık slogan attı.

İsrail polisi yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için gruptan bazılarını zorla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Göstericiler, polisin uzaklaştırma çabasına birbirlerine kenetlenerek karşı koyma çalışırken, polis gruptan bazı kişileri yerde sürükledi. 

Atlı polisler yüzünden bazı göstericiler ezilme tehlikesi atlattı

İlerleyen saatlerde protestoya katılanların sayısının giderek artması üzerine atlı polisler devreye girdi.

Polisler bindikleri atları kalabalığın üzerine sürerken, göstericilerden bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Polisin müdahalesi sonucu yaralananlar oldu.

Olaylara ilişkin İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, toplumsal düzeni bozdukları ve yolları kapattıkları gerekçesiyle göstericilerden 13'ünün gözaltına alındığı belirtildi. 

Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor. 

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:20
  1. İsrail
  2. Ultra Ortodoks Yahudiler
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • KeskinKeskin33 dk önce
    Köpek köpeği kırsın maaşallah. zalimin zulmu muhakkak üstünedir dönecektir.. Zeki devlet liderleri bu ayrımcılığı büyütmeli ve siyonistlere kullanmalı . İkisinide destekleyip ikisinide bir birine kullanacak hamleler yapılmalı, biz dışarıya oynamadıkca kafir bize oynuyor . gerekirse sadece biri için ağlama duvarı bile yapılmalı....
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