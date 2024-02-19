Siyonist rejim Ramazan ayında katliam yapmayı planlıyor!
Siyonist rejimin sözde savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas’ın Ramazan’a kadar esirleri serbest bırakmaması hâlinde Refah’ı işgal edeceklerini söyledi.
Siyonist rejimin sözde savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas’ın Ramazan’a kadar esirleri serbest bırakmaması hâlinde Refah’ı işgal edeceklerini söyledi.
Katil Benny Gantz, pazar günü yaptığı açıklamada, “Sivil kayıpları en aza indirmek için Amerikalı ve Mısırlı ortaklarımızla diyalog içinde sivillerin tahliyesini kolaylaştırarak koordineli bir şekilde hareket edeceğiz” diyerek Gazze halkını Sina Çölü’ne sürme planlarının da devam edeceğini işaret etti.
Gantz, “Eğer rehineler Ramazan’ın başlangıcına kadar iade edilmezse Refah’ta operasyona başlarız” ifadelerini kullandı.