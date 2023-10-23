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Dünya Siyonist rejim hastaneleri hedef aldı
Dünya

Siyonist rejim hastaneleri hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 09:56:00 -
Siyonist rejim hastaneleri hedef aldı

Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, bu gece Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, bu gece Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, bu gece Gazze'yi ağır bombardıman altına aldı.

Savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgeleri hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresinin hedef alındığı saldırılarda onlarca Filistinli şehid oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Siyonist işgal rejimi, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde bulunan 20 hastanenin boşaltılmasını istemişti.
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Gazze'nin güneyinde bulunan Kudüs Hastanesi'nin ise "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılması gerektiği belirtilmişti. (İLKHA)

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