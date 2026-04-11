Dünya Siyonist rejim geri adım attı! Saldırıları durduracak
Siyonist rejim geri adım attı! Saldırıları durduracak

Siyonist rejim geri adım attı! Saldırıları durduracak

İsrail’in, ABD’den gelen talep üzerine Lübnan’a yönelik saldırılarda Beyrut’u hedef almama yönünde adım attığı öne sürüldü. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi, başkent Beyrut’a yönelik saldırıların durdurulması yönündeki talebi kabul etti.

İsrail ile Lübnan hattında süren gerilimde dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İsrail yönetimi, ABD’nin Beyrut’a yönelik saldırıların durdurulması yönündeki talebini kabul etti.

İddiayı gündeme taşıyan kaynak, Tel Aviv’in Lübnan’daki saldırı planlamasında Beyrut’u artık hedefler arasında öncelikli görmediğini öne sürdü. Bu gelişme, bölgedeki askeri hareketliliğin yeni bir siyasi denge arayışına girdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli bir diplomatik kaynak, "Tel Aviv, ABD'nin Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma talebini kabul etti." dedi.

Diplomatik kaynak, İsrail'in halihazırda Beyrut içinde önemli askeri hedefler görmediğine işaret etti.

İsrailli diğer bir kaynak da İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakere hazırlıkları çerçevesinde ABD'deki Lübnanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini öne sürdü.

Lübnan'da ateşkesin ilan edilmesi için İran'ın ciddi baskılar oluşturduğunu aktaran kaynak, Tahran'ın Lübnan'da ateşkes olmaması durumunda ateşkesten çekilme tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu
