Siyonistin polisinden gazeteciye canlı yayında tehdit!
İsrail'de yayın yapan bir Arap gazeteci siyonist polisinin sözlü saldırı ve tehdidine maruz kaldı.
Yayın yaparken muhabirin yanına gelen Yahudi polis, "Bizim hakkımızda iyi şeyler söyleyeceksin yoksa vay haline" diye tehditler savurdu.
Ardından muhabirin yanından ayrılan siyonist polis, tekrar dönerek bu sefer ekranın önüne geçti. Defalarca, "Gazze'yi harabeye çevireceğiz" diye bağırdı.
Siyonist polisin birkaç saniyelik baskısı, Gazze'de yaşayan Müslümanların nasıl bir esaret altında olduklarını gözler önüne serdi.