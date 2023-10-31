Siyonist katiller ne ev bıraktılar ne cami!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, "Siyonist rejim Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi." dedi.

Siyonist işgal rejiminin Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi veren Selame Maruf, siyonist rejimin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade etti.

Maruf, şunları söyledi:

"Siyonist rejim, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi. 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. Siyonist rejim ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı şehid oldu."

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