Siyonist katil Netanyahu'nun hadsiz hezeyanlarına tokat gibi cevap geldi! RTÜK Başkanı Daniş siyonist barbarın kirli maskesini işte böyle indirdi!
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gazze'de bebek katliamları yapan ve hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan soykırımcı Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamalarına adeta ateş püskürdü. Daniş, insanlık vicdanında çoktan mahkum olmuş bu savaş suçlusunun çirkin beyanatlarının, Türkiye'nin haklı duruşu karşısındaki çaresizliğinin açık bir itirafı olduğunu belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adaleti savunmaya, mazlumun yanında durmaya ve insanlık vicdanının sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.
Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan, Gazze'de masum kadın ve çocukların katili soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarının, insanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin hakikat karşısındaki çaresizliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların hakkını savunan, adaleti cesaretle dile getiren güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:
"Bugün rahatsız oldukları şey, Türkiye'nin gücü, susturamadıkları şey ise Cumhurbaşkanımızın hakikati haykıran sesidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, adaleti savunmaya, mazlumun yanında durmaya ve insanlık vicdanının sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir."
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