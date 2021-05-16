Siyonist İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 197'ye yükseldi
Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyonist işgal rejiminin saldırılarında şehid sayısının 197'ye, yaralı sayısının ise bin 235'e yükseldiği bildirildi.
Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Yusuf Ebü'l-Rish, işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne saldırmaya başlamasından bu yana 58'i çocuk 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin şehid olduğunu, bin 235'inin de yaralandığını bildirdi.