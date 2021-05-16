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Dünya Siyonist İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 197'ye yükseldi
Dünya

Siyonist İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 197'ye yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyonist işgal rejiminin saldırılarında şehid sayısının 197'ye, yaralı sayısının ise bin 235'e yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 22:17:00 -
Siyonist İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 197'ye yükseldi

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Yusuf Ebü'l-Rish, işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne saldırmaya başlamasından bu yana 58'i çocuk 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin şehid olduğunu, bin 235'inin de yaralandığını bildirdi.

 

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