Siyonist İsrail'den yardım gönüllülerine saldırıya ilişkin dalga geçer gibi açıklama!

İsrail işgal ordusu, dün gece uluslararası yardım gönüllülerini katlettikleri saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, dalga geçer gibi bir de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu:

"Yaşanan trajik olayla ilgili derin üzüntümüzü tüm müttefik uluslara iletiyoruz. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için en üst düzeyde inceleme başlattık. Kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Ne olmuştu?

ABD merkezli World Central Kitchen Gazzelilere gıda yardımı sağlarken İsrail ordusunun hedefi oldu. 7 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin bile bile insani yardım konvoyuna saldırması uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

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