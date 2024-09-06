Siyonist İsrail, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdü
Aylardır Gazze’de masum Filistinlilere yönelik soykırım uygulayan işgalci İsrail’in, Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist hayatını kaybetti.
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de büyük bir insanlık dramına imzasını atıyor. Masumları hedef alan İsrail güçleri Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı.