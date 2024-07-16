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Gündem Siyonist İsrail askerleri camide verdiği alaycı pozlarla tepki çekti!
Gündem

Siyonist İsrail askerleri camide verdiği alaycı pozlarla tepki çekti!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 22:53:00 - 2024-07-16 23:20:39
Siyonist İsrail askerleri camide verdiği alaycı pozlarla tepki çekti!

Siyonist İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bir camide alaycı pozlar verdi.

İsrail 7 Ekim'den beri bombaladığı Gazze'de soykırım suçu işlerken daha önce güvenli bölge ilan edilen yerleri de hedefe koydu.

Bugün Nuseyrat ve Han Yunus'ta sivillerin sığındığı kamp yerleri vuruldu. Alçak saldırılarda 50'nin üzerinde sivil şehit oldu.

Öte yandan Gazze'de de bombardıman aralıksız sürüyor. Gazze'de bir camiyi işgal eden siyonist askerler alaycı pozlar verdi.

Siyonistlerin insanlık dışı pozlarına tepki yağdı.
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