Siyonist İsrail, akit’i hedef gösterdi

MUHAMMED KUTLU ANKARA

Siyonist İsrail, kendisini eleştirenleri de “antisemitizm” fişlemesi yaparak hedef gösteriyor. Turkeyscope’un son sayısında Betsy Penso, Gazze’deki savaştan bu yana Türkiye’de antisemitizmin nasıl arttığını yazarken, “Hükümetten medyaya, İsrail karşıtı şiddetli söylemlerin Türkiye’deki Yahudi azınlığı giderek daha fazla tehdit ettiğini” ileri sürdü. İsrail’in katliamlarla dolu tarihinin önemli figürlerinden olan eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Dayan adına kurulmuş enstitü de yazıyı resmi internet sayfasında alıntılayarak İsrail’e tepki gösterenleri hedef tahtasına koydu.

Özel yer ayırdılar

Yazıda, daima mazlumların yanında ve soykırımcıların karşısında yer alan akit Gazetesine ise özel yer ayrılarak, “Türkiye’nin en tanınmış antisemitik, İslamcı gazetelerinden Yeni Akit şöyle yazdı: Siyonist uşakları iade edin” ifadeleriyle haberimizden alıntı yapıldı. Fişleme yazısında akit’in haberi, “Çifte vatandaşların iadesi savaşın başlamasından bu yana gündemde olan bir konu. Sadece siyasi figürler değil, medya da bu fikri destekledi. Türkiye’nin en tanınmış antisemitik, İslamcı gazetelerinden Yeni Akit şöyle yazdı: ‘Siyonist uşakları iade edin’. Yeni Akit, tüm Yahudilerin İsrail’in doğal vatandaşı olduğunu, bu nedenle katliama katılanların yargılanması gerektiğini iddia etti. Yeni Akit daha da ileri giderek, Türk Yahudilerinin İsrail vatandaşı olmasa bile doğrudan İsrail Savunma Kuvvetleri saflarına alındığını iddia etti” diye verildi.

Demeç verene fişleme

Hedef gösterilenler arasında akit’e açıklamalarda bulunan HÜDAPAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Akşam Yazarı Murat Özer ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de var.

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