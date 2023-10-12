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Gündem Siyonist İsrail 447 çocuğu daha hayattan kopardı: Çocuk katili İsrail
Gündem

Siyonist İsrail 447 çocuğu daha hayattan kopardı: Çocuk katili İsrail

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:42:00 -
Siyonist İsrail 447 çocuğu daha hayattan kopardı: Çocuk katili İsrail

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölenlerin sayısı, 447'si çocuk, 1417'ye yükseldi

İSTANBUL

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1417'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığı kaydedildi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaşamını yitiren 1417 kişinin yanında, Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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