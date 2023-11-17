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Gündem Siyonist İsrail 3 bine yakın Filistinliyi tutukladı!
Gündem

Siyonist İsrail 3 bine yakın Filistinliyi tutukladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 00:53:00 - 2023-11-17 01:23:09
Siyonist İsrail 3 bine yakın Filistinliyi tutukladı!

İşgalci İsrail askerleri 7 Ekim'den bu yana aralıksız bombaladığı Gazze ile Batı Şeria'da 2 bin 760'tan fazla Filistinliyi tutukladı.

Açıklama Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapıldı.

Bir yandan Gazze Şeridi’nde birçok sivil yerleşim yeri, hastane ve camiyi vuran İsrail, bir yandan da Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki hastaneleri ve sivil yerleşim yerlerini kuşatarak baskınlar düzenliyor.

Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 2 bin 760’tan fazla Filistinlinin siyonistler tarafından tutuklandığı belirtildi.

Tutuklanan Filistinlilerin akıbetlerinin henüz bilinmediği belirtildi.

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