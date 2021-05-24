Siyonist işgalciler Şeyh Cerrah'ta Filistinli bir gence silahla ateş açtı
İşgal rejimi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir gence silahla ateş açarak yaraladı.
Terör rejimi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’ni adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü. Mahalle sakinlerini tehdit ve zorbalıkla evlerinden etmek isteyen işgal rejimi, bugün de barbarlıklarına devam etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlileri göç etmeye zorlayan işgal rejiminin saldırıları devam ediyor.
Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerin evlerinden dahi çıkmalarına müsaade etmeyen terör rejimi, Cerrah yakınlarında bir genci ateş açarak vurdu.
Gencin şehid olup olmadığı henüz bilinmiyor.