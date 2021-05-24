  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alçak saldırı! Ateşkesi bozdular
Cerablus'ta bombalı saldırı! Ölüler var
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor!
Savcı Sayan: Eğer Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız!
Dünya Siyonist işgalciler Şeyh Cerrah'ta Filistinli bir gence silahla ateş açtı
Dünya

Siyonist işgalciler Şeyh Cerrah'ta Filistinli bir gence silahla ateş açtı

İşgal rejimi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir gence silahla ateş açarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 14:12:00 - 2021-05-24 14:33:23

Terör rejimi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’ni adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü. Mahalle sakinlerini tehdit ve zorbalıkla evlerinden etmek isteyen işgal rejimi, bugün de barbarlıklarına devam etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlileri göç etmeye zorlayan işgal rejiminin saldırıları devam ediyor.  

Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerin evlerinden dahi çıkmalarına müsaade etmeyen terör rejimi, Cerrah yakınlarında bir genci ateş açarak vurdu.

Gencin şehid olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Aşı olanları izliyorlar
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Aşı olanları izliyorlar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılara yönelik karşı tartışmalar devam ederken İngiltere'de bir skandal..
HDP'ye büyük şok! Hazine'den yardım alamayacaklar
Siyaset

HDP'ye büyük şok! Hazine'den yardım alamayacaklar

AK Parti tarafından hazırlanan Seçim Yasa Taslağı'na göre, siyasi partilerin terörle ilişkileri mahkeme tarafından ispatlanırsa Hazine yardı..
On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz
Ekonomi

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz

Yeni mezun gençler için genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanma açısından yapılan değişiklikle 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay