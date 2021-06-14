Siyonist işgalciler, Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor

yeniakit.com.tr

Siyonist işgalcilerin yıktığı barakaların Abdülhafiz Keabine ve oğlu İbrahim Keabine’ye ait olduğu, yıkılan barakalarda toplam 15 kişinin yaşadığı öğrenildi.

İşgalcilerin, birkaç gün önce de o civardaki dört ailenin barakalarını yıktığı, daha önce ailelerin yıkımdan geri kalanlarla barakalarını yeniden kurdukları fakat bu kez işgal güçlerinin eşyalara da el koyduğu ve dolayısıyla barakaların yeniden inşa edilemeyeceği ifade edildi. Bölgedeki yıkımların, Ramallah ve Eriha vilayetleri arasındaki tüm bedevi yerleşim alanlarını ortadan kaldırma planının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.