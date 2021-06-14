Siyonist işgalciler, Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor
Siyonist İsrail güçleri, Ramallah’ın doğusundaki et-Taybe köyü yakınlarında yer alan ve mesken olarak kullanılan barakaları yıktı. İşgal ordusunun bölgeye baskın düzenlediği, barakaları yıktığı ve içindeki eşyalara el koyduğu bildirildi.
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Siyonist işgalcilerin yıktığı barakaların Abdülhafiz Keabine ve oğlu İbrahim Keabine’ye ait olduğu, yıkılan barakalarda toplam 15 kişinin yaşadığı öğrenildi.
İşgalcilerin, birkaç gün önce de o civardaki dört ailenin barakalarını yıktığı, daha önce ailelerin yıkımdan geri kalanlarla barakalarını yeniden kurdukları fakat bu kez işgal güçlerinin eşyalara da el koyduğu ve dolayısıyla barakaların yeniden inşa edilemeyeceği ifade edildi. Bölgedeki yıkımların, Ramallah ve Eriha vilayetleri arasındaki tüm bedevi yerleşim alanlarını ortadan kaldırma planının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.