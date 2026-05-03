Siyonist işgalciden insani yardım gönüllülerine terör kılıfı! Aktivistler zindanda!
Gazze’deki mazlumlara bir nefes ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda haydutça saldıran İsrail, kaçırdığı aktivistlere yönelik hukuksuzluğa devam ediyor. Aşkelon’daki sözde mahkeme, filonun yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila’nın gözaltı süresini 5 Mayıs’a kadar uzattı. Siyonist rejim, masum bir insani yardım operasyonunu "terör" iftirasıyla karalamaya çalışırken, aktivistlerin avukatı Hadeel Ebu Salih, müdahalenin hiçbir yetkisi olmayan uluslararası sularda yapıldığını haykırarak bu zorbalığı reddetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahalesinde alıkoyduğu kişilere yönelik yasa dışı muamelesi sürüyor. İsrail’in Aşkelon kentinde mahkeme, filonun İsrail’de gözaltında tutulan yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila’nın gözaltı sürelerinin iki gün uzatılmasına karar verdi. İsrailli bir yetkili, Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Keshkek ile Brezilya vatandaşı Avila’nın gözaltı sürelerinin 5 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.
Aktivistlerin avukatlığını üstlenen Hadeel Ebu Salih, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada müvekkilleri hakkındaki "terör örgütü üyeliği" iddialarını reddettiklerini belirtti. Salih, aktivistlerin gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail güçlerinin müdahaleyi uluslararası sularda gerçekleştirdiğini ve İsrail yönetiminin bu bölgede yetkisinin bulunmadığının altını çizdi. Salih ayrıca, filonun amacının Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak olduğunu yineledi.
Uluslararası sularda müdahale
İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 58 tekneden 22’sine perşembe günü Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmişti. Müdahale sırasında 20’si Türk olmak üzere toplam 175 aktivist alıkonulmuştu. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin cuma günü ülkelerine iade edilmek üzere Girit Adası’na götürüldüğü, ancak Keshkek ve Avila hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise iki ismin sorgulanmak üzere İsrail’e getirileceğini duyurmuştu. İsrail, söz konusu aktivistlerin ABD tarafından Hamas’ın paravan örgütü olarak tanımlanan ve yaptırım uygulanan PCPA üyesi olduğunu öne sürmüştü.
Öte yandan İspanya ve Brezilya hükümetleri de cuma günü yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in aktivistlere yönelik müdahalesini kınayarak, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.