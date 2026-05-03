Bilim kurgu değil gerçek! 3D yazıcı ile insana yeni omurga üretildi!

Nadir görülen bir tümör nedeniyle omurgasındaki 5 kemiği kaybeden ve vücudunda 19 santimetrelik devasa bir boşluk oluşan 41 yaşındaki hasta, kişiye özel üretilen titanyum implant sayesinde yeniden ayağa kalktı.

Sıradan tıbbi yöntemlerin yetersiz kaldığı bu vakada, hastanın anatomisine birebir uyum sağlayan ve üzerinde kemik hücrelerinin tutunabileceği mikroskobik gözenekler bulunan özel bir omurga tasarlandı. Bu teknoloji sayesinde metal parça, zamanla hastanın kendi iskelet sistemiyle bütünleşerek biyolojik bir parçaya dönüştü. Ameliyattan sadece birkaç hafta sonra yürümeye başlayan hasta, tıp tarihine geçen bu devrim niteliğindeki rekonstrüksiyonun canlı örneği oldu. Artık 3D yazıcılar sadece sanayide değil, insan vücudunu yeniden inşa ederek hayat kurtarmada başrol oynuyor.