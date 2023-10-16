Siyonist işgal rejiminin saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti
İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonundan bugüne işgal rejiminin saldırılarında 11 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonundan bugüne işgal rejiminin saldırılarında 11 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistinli Gazeteciler Sendikası, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybederken, 20'den fazla basın mensubunun yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. (İLKHA)