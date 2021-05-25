Siyonist işgal rejimine tepkiler devam ediyor

Meclisin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ortak bildiri yayımlayarak siyonist işgal rejiminin Filistin’de sivil halka ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Mayıs Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı.

Meclis’te yayımlayarak siyonist işgal rejiminin Filistin’de sivil halka ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının mutabık kaldığı ortak bildiri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Halil Uğur tarafından okundu.

Siyonist işgal rejiminin Filistin’de sivil halka ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınayan ortak bildiriyi okuyan Uğur, siyonist işgal rejiminin Ramazan ayı içinde başlayan ve bugüne kadar birçok kez tekrar eden Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik şiddete, baskı ve en temel haklardan olan ibadet özgürlüğüne yönelik baskıların boyutlarının artarak devam ettiğine dikkat çekti.

“Bu zulmü, hukuksuzluğu ve aykırılığı şiddetle kınıyoruz”

Siyonist işgal rejiminin saldırıları sonucu aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu masum Filistinlilerin şehid olduğunu ve yaralandığına dikkat çeken Uğur, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi olarak her şartta bu zulmü, hukuksuzluğu ve aykırılığı şiddetle kınıyoruz. İsrailin bölgedeki eylemlerinin hukuk dışı olmanın dışında gayri insani olduğunun altını çiziyoruz. Filistin halkı, nesiller boyu hayatlarını sürdürdüğü evlerinden çıkarılmakta, hanelerinden tahliyelere zorlanmaktadır. Bu konunun tamamıyla insanlık dışı olduğunu yüksek sesle belirtiriz. Birleşmiş Milletlerin (BM) yıkım ve tahliyelerin durdurulması mukaddes mekânların statükosunun korunması için israile yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini tekraren hatırlatmak isteriz. İnsana karşı zulmün olduğu her yerde ortak bir sağduyuya, kararlılığa her zamandan çok ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. ”dedi.

“UCM israile karşı net bir tavır almalıdır”

Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) daha önce açıkladığı kararla, Filistin'in 1967 sınırlarındaki topraklarını kapsayacak şekilde, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için yargı yetkisine sahip olduğuna hükmettiğini hatırlatan Uğur, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bu hükmü açıkça hatırlatırız. UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından israile karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. İsrailin Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları da dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun sesine kulak vererek vakit kaybetmeksizin nihai bir sonuçla harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uğur, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in haklı duruşuna, koruma ve korunma hakkına yönelik israilin haksız, insanlık dışı eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman tepkimiz açıktır. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini, tüm mazlumların her daim savunucusu olmuş, sesini dünyaya duyurmuş. Milli vicdanımızın da sesiyle her daim savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.” şeklinde konuştu.