İşte Türkiye’nin en yüksek binaları: Devasa yapı tam 354 metre ile diğerlerine fark attı
Türkiye'nin en yüksek 10 binası belli oldu. 2024 yılında tamamlanan 353,9 metre yüksekliğindeki yapı, listenin zirvesinde yer aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en yüksek 10 binası belli oldu. 2024 yılında tamamlanan 353,9 metre yüksekliğindeki yapı, listenin zirvesinde yer aldı.
İstanbul'da yer alan ve 2024 yılında inşası tamamlanan bina, 62 katlı yapısıyla Türkiye'nin en yüksek binası oldu. 353,9 metrelik yüksekliğe ulaşan bina, ikinci sıradaki rakiplerine 69,9 metre fark attı.
İlk 10 sıralamasındaki gökdelenlerin dokuzu İstanbul'da bulunurken, başka bir şehirden listeye giren tek yapı İzmir'de yer aldı. 2023 yılında tamamlanan 58 katlı Mahall Bomonti İzmir, 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek yedinci binası olarak sıralamaya girdi. İkinci ve üçüncü basamakta 2017 yılında İstanbul'da tamamlanan 284 metre yüksekliğindeki Skyland Office Tower ile Skyland Residential Tower yer aldı. Dördüncü sıraya 280 metrelik Metropol Tower Istanbul yerleşirken, beşinci sırada 261 metre yüksekliğindeki Sapphire Tower bulundu.
Yükseklik, kat sayısı ve tamamlanma yıllarına göre Türkiye'nin en yüksek 10 binası şu şekilde sıralandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – İstanbul | 353,9 metre | 62 kat
Skyland Office Tower – İstanbul | 284 metre | 65 kat
Skyland Residential Tower – İstanbul | 284 metre | 64 kat
Metropol Tower Istanbul – İstanbul | 280 metre | 58 kat
Sapphire Tower – İstanbul | 261 metre | 55 kat
Emaar Square The Address Hotel & Residences – İstanbul | 244,6 metre | 51 kat
Mahall Bomonti İzmir – İzmir | 240 metre | 58 kat
VakıfBank Genel Müdürlük Kulesi 1 – İstanbul | 221,3 metre | 43 kat
Nurol Life – İstanbul | 220 metre | 60 kat
Istanbul Tower 205 – İstanbul | 220 metre | 54 kat
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