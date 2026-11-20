Fatih'te dehşet anları: Kuzen kavgasında kan aktı!
İstanbul Fatih'te amca çocukları arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Fatih'te amca çocukları arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde motokurye ile amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda motokurye bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Ağır yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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