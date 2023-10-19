Siyonist bu sefer de fırını vurdu!
İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor.
Siyonistlerin önceki akşam hastaneye düzenlediği bombalı saldırı dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken, Gazze'deki bombardıman aralıksız sürüyor.
İsrail ordusu bugün de Gazze'de ekmek üretimi yapan bir fırını hedef aldı.
Masum sivillerin en temel haklarını elinden alarak savaş suçu işleyen İsrail'in fırına saldırı anı kameralara yansıdı.
Saldırıda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz öğrenilemedi.
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