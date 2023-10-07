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Dünya Siyonist Başkan'dan barbarlık: Gazze'yi boşaltın...
Dünya

Siyonist Başkan'dan barbarlık: Gazze'yi boşaltın...

Yeniakit Publisher
2023-10-07 23:11:00 - 2023-10-07 23:41:47
Siyonist Başkan'dan barbarlık: Gazze'yi boşaltın...

Mazlum Filistin halkının direnişine karşı açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazzeyi yakıp yıkmakla tehdit etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etme" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırı nedeniyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.

'Enkaza dönüştüreceğiz'

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, bugünkü durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine seslenerek "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm (askeri) gücümüzle harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Hepimiz için zor bir gün'

Hamas'ın İsrail bölgelerini "işgal ettiğini" savunan Netanyahu, şöyle devam etti:
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"Bu savaşı kazanacağız ama bedeli çok ağır. Bu hepimiz için zor bir gün. İsrail ordusu derhal Hamas'ın becerisini yok etmek için tüm gücünü kullanacak. Onları yıkım noktasına getireceğiz. İsrail'e ve vatandaşlarına yaşattıkları bu kara günün intikamını alacağız."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerindeki silahlı unsurları temizlediğini aktaran Netanyahu, bu bölgede "yerleşimden yerleşime evden eve ilerlediklerini" dile getirdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderleriyle İsrail'in bu harekatta hareket özgürlüğünü görüştüğünü söyleyerek, "bu savaşın vakit alacağını, zor olacağını ve kendilerini zorlu günlerin beklediğini ancak savaşı kazanacaklarını" sözlerine ekledi.

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