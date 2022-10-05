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Dünya Siyonist barbarlardan tehlikeli provokasyon!
Dünya

Siyonist barbarlardan tehlikeli provokasyon!

Her gün artan sayılarla Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya baskın düzenleyen Siyonist barbarlar, bu kez provokasyonlarını tehlikeli bir boyuta taşıdılar.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:09:00 -
Siyonist barbarlardan tehlikeli provokasyon!

Yeni Akit  Ankara

Siyonist terör devleti İsrail güçlerinin koruması altında Mescidi Aksa’yı her gün basan Siyonist barbarlar, bu kez Müslümanların öğle namazı kıldığı sırada bağırıp çağırarak kutsal mekana daldılar.

Siyonist yerleşimciler, Yom Kippur Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Müminler, Yahudi yerleşimcilerin gürültüsüne rağmen namazlarına devam ederek ibadetlerini yerine getirdiler.

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