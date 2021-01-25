Siyonist bakan’dan iğrenç sözler! Filistin başının çaresine baksın

Mehmet Aydın

Barbar İsrail’in insanlıktan yoksun olduğu bir defa daha ortaya çıktı...

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında birçok ülke aralarındaki sorunları rafa kaldırıp yardımlaşma adımları atarken siyonistler, Filistinlilerin ölmesi için adeta virüsün daha da yayılmasını istiyor. Yarım asırdan fazladır Filistin topraklarını işgali altında tutup, Filistinlilere cehennemi yaşatan zorba siyonistler, ekmeğini elinden aldıkları Filistinlileri koronavirüs konusunda da umursamıyor. Gazze’yi 15 yıldır abluka altında tutup dünyayı ile bağını koparan İsrail yönetimi, konu aşılamaya gelince Filistinlileri abluka ve işgal altında tuttuklarını unutup, başlarının çaresine baksın diyor.

Biz aşı vermeyeceğiz

Dünya üzerinde koronavirüsü aşılama sürecini en hızlı gerçekleştiren ve nüfusunun neredeyse yarısına aşı vuran İsrail’de Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, uluslararası kamuoyunun “Filistinlilere de aşı konusunda yardım edin” çağrısına kulaklarını tıkayarak skandal bir açıklama yaptı. İsrail’in yıllardır abluka altına aldığı Filistin’e yardım yapmayacağının altını çizen ve İsrail vatandaşlarının öncelikleri olduğunu dile getiren Edelstein, “İsrail’in önceliği vatandaşlarıdır. Vatandaşlarımız vergilerini öderken onlar vergi ödemiyor ve onlara yardım etmek gibi bir yasal yükümlülüğümüz, Filistinlilerin aşı olmasını sağlamak gibi bir durum yok. Eğer Filistinlilere bakmak İsrail Sağlık Bakanı’nın göreviyse, Filistin Sağlık Bakanı’nın görevi tam olarak ne olacak, Akdeniz’deki yunusların sağlığı mı?” ifadesini kullanıp alay etti.

Filistinlilerin işgal altında olduğunu ve onların gümrük vergilerine de kendi devleti İsrail’in el koyduğunu unutan ahlaksız İsrailli Bakan ayrıca “Filistinliler bizden yardım istediklerinde doktorları için aşı verdim. Yasal bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen yaptım bunu. Diğer Filistinliler kendi sağlıklarının çaresine bakmalı. Biz aşı vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.