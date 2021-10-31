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Dünya Siyonist aymazlığı! İsrail'in temsilcisinden kürsüde skandal hareket
Dünya

Siyonist aymazlığı! İsrail'in temsilcisinden kürsüde skandal hareket

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM oturumunda kürsüde konuşurken, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporu yırttı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 10:05:00 -

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM oturumunda, İnsan Hakları Konseyi'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırttı.

Hamas, uluslararası toplumu İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

Erdan'ın, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırtmasının ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yazılı açıklama yaptı.

Hamas: Haydut devleti durdurun

Açıklamasında, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır." ifadelerini kullanan Kanu, "Dünyanın çifte standart politikasına son vermesi, bu haydut devleti durdurması ve liderlerini halkımıza karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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