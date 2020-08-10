Siyasiler ve kanaat önderlerinden HDP’ye sert tepki! Kürtçe yasaklarını AK Parti sonlandırdı

Hasan Eğrigöz Ankara

İç karışıklık çıkarıp, huzur içinde yaşayan Kürtleri kışkırtmak isteyen terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, çirkin bir provokasyona daha imza attı. HDP’liler tarafından sosyal medyaya servis edilen Kürtçe mevlidin jandarma tarafından engellendiğine dair iddialar tamamen yalan çıktı. HDP’lilerin söz konusu iddiasını Diyarbakır’ın Sur Kaymakamlığı yalanlarken, bölge kanaat önderleri de gazetemiz Akit aracılığıyla HDP’ye tepki gösterdi.

Kürtçe mevlid üzerinden provokasyon yapmaya çalışan HDP’li Hüda Kaya’ya sert tepki gösteren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Hüda Kaya zaten birçok konuda yalan söylüyor. Dünyada birçok ülkeden iyi olmamıza rağmen kadın cinayetlerinden bahsedip, HDP içinde tecavüze uğrayan kadını ikna ettiği iddiaları var Hüda Kaya’nın. Kürtçe mevlid provokasyonuna gelirsek, bir kere Kürtçe muhabbeti çoktan bitti. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman Kürtçe yasaklar o gün bitti zaten. Hemen ilk alınan karar neydi? OHAL’in kaldırılması, Kürtçenin serbest bırakılması, Kürtçe kursların açılması. Ya biz TRT Kurdi’yi kurduk. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Kürtçe mevlid de okunuyor. Düğünlerde Kürtçe şarkılar söyleniyor. Buna da kimse müdahale etmiyor ama onlar yalanı atıp kendilerine şiar edinmişler. HDP söylesin söylesin dursun. Diyarbakır halkı neyin yasak olduğunu, neyin yasak olmadığını çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

“HDP arkasına kimseyi alamayacak”

HDP’nin provokatif eylemlerine devam edeceğini ama artık kimseyi arkasına alamayacağını söyleyen Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz, “” ifadelerini kullandı.

“Devlet Kürtçe yayınlar yapıyor nerede ayrımcılık?”

“Kardeşçe yaşıyoruz, bu kardeşliğimizi kimse bozamaz. Bozmaya da cüret edemez” diyen Diyarbakır Şahinan Aşireti Lideri ve Kanaat Önderi Mehmet Sait Gülçer, “HDP’nin bölgedeki etkisi neredeyse tamamen bitmiş. Kürt halkı HDP’nin ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını görüyor artık. O yüzden HDP’nin bu tür çirkin yalanlarına kanmıyor. Bunlar HDP’nin son çırpınışlarıdır. Halkımız da bu oyunlara gelmez. Daha önce de benzer provokasyonlara imza attılar. Ankara’da bir genç ezan okunurken, yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarması ve ardından aralarında çıkan tartışmada öldürülmesini HDP, ‘Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü’ diye gösterdi. Daha sonra gerçek ortaya çıktı. Burada da Kürtçülük üzerinden, Kürt halkını kışkırtarak provokasyon yapıyorlar. Halkımız görüyor gerçeği. Bırakalım Kürtçe müziği, Kürtçe mevlidi gelinen noktada devletimiz Kürt kanalı açmış ve içinde tamamen Kürtçe yayınlar yapıyor. Ortada bir ayrımcılık var mı? Yok. Olsa devlet TRT Kürtçe yayın yapan kanal açar mı? Her tarafta Kürtçe mevlid okunuyor, her tarafta konuşuluyor. Bugüne kadar ne jandarma ne de polis hiçbir şekilde müdahale ettiğini görmedik. HDP’nin amacı milleti kışkırtmaktır ki bahsedilen yerde mevlid bile yoktu. Kardeşçe yaşıyoruz, bu kardeşliğimizi kimse bozamaz. Bozmaya da cüret edemez. Devletimiz var olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Mahalle sakinleri de tepki gösterdi

Ne askeriye geldi, ne de mevlit okundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Satı Mahallesi’nde yaşayanlar, imamın, taziyede Kürtçe mevlit okunduğu için jandarma tarafından uyarıldığına yönelik iddiayı yalanladı. Satı Mahallesi sakinleri, bir haber sitesinde “Sur ilçesi Satı Mahallesi’nde, mahalle imamının taziyede Kürtçe mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı, mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği” haberine ilişkin açıklama yaptı.

İftira bir haber

Muhtar Metin Aslan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yalan haberdir. Ne askeriye buraya gelmiş ne mevlit okunmuş ne de taziye evi açıktır” diyen Aslan, pandemi nedeniyle 8 aydan bu yana taziye evinin açılmadığını belirtti. Aslan, “Amcam önceki gün vefat etti. Dünden beri evde oturuyoruz. Herhangi bir taziye yok. İftira bir haber. Bunu kabul etmiyoruz. Yanlış bilgi ve beyanda bulunuyorlar” dedi.

İmam Cumali Kaçar da “5 senelik görevim süresince herhangi bir tehdit olmamıştır” diye konuştu. Mahallede sadece defin işlemlerini yaptıklarını dile getiren Kaçar, “Taziye olmadığı için bütün aile de evlerine dağıldı. İddialar yalandır. 8 aydır köyümüzde ne bir taziye oldu ne bir mevlit okundu ne de jandarma geldi. Böyle asılsız bir iftirayla milleti birbirine karşı kötü duruma sokmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Satı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan Emin Aslan ise yapılan haberin doğru olmadığını ifade ederek, haberde yayınlanan fotoğrafın da köylerine ait olmadığını belirtti. Aslan, “Bu iddia yalan ve iftiradır. Jandarma ile iç içeyiz. Kesinlikle bugüne kadar jandarmadan böyle bir baskın yapılmamış. Köyümüzde 8 aydan beri taziye de olmamış mevlit de okunmamıştır.”