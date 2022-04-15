Siyasi partiden İhsan Şenocak'a tehdit: Seni ülkeden göndereceğiz
Irkçı tutumu ile bilinen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığı yaptığı Zafer Partisi bu kez İhsan Şenocak'ı hedef aldı.
Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi skandal bir adım attı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı İhsan Şenocak Hocaefendiyi hedef aldı.
Ümit Özdağ’ın Zafer partisi bu defa da ırkçılığı eleştiren İhsan Şenocak'ı hedef aldı.
Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından atılan twette sığınmacılardan sonra hedefdekilerin kim olduklarını itiraf etti.