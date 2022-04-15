  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Siyasi partiden İhsan Şenocak'a tehdit: Seni ülkeden göndereceğiz
Siyaset

Siyasi partiden İhsan Şenocak'a tehdit: Seni ülkeden göndereceğiz

Irkçı tutumu ile bilinen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığı yaptığı Zafer Partisi bu kez İhsan Şenocak'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 07:26:00 -
Siyasi partiden İhsan Şenocak'a tehdit: Seni ülkeden göndereceğiz

Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi skandal bir adım attı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı İhsan Şenocak Hocaefendiyi hedef aldı.

Ümit Özdağ’ın Zafer partisi bu defa da ırkçılığı eleştiren İhsan Şenocak'ı hedef aldı.

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından atılan twette sığınmacılardan sonra hedefdekilerin kim olduklarını itiraf etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay