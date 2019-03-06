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Siyasi parti üyeliği sorgulama, siyasi parti üyeliği iptali 2019

Siyasi parti üyeliği sorgulama e devlet. Siyasi partiler 31 Mart 2019 yerel seçimlerine hazırlanırken, bir yanda da vatandaşları üye yapmaya çalışıyor. Siyasi parti üyeliği ne kadar fazla olursa parti kendini o kadar güçlü hisseder. En fazla siyasi parti üyesi olan parti AK Parti’dir. AK Parti’yi CHP takip etmektedir. Siyasi partiye üye nasıl olunur? Üye olmak isteyen vatandaş, partinin il veya ilçe teşkilatına gidip üye olabileceği gibi internet üzerinden de üye olabilir. Peki siyasi parti üyeliği nasıl silinir? Siyasi parti üyeliği sorgulama, parti üyeliğinden çıkmak için neler yapılır?

06 Mart 2019 Çarşamba 15:22
Siyasi parti üyeliği sorgulama, siyasi parti üyeliği iptali 2019

Siyasi parti üyeliği sorgulama e devlet. Siyasi partiler 31 Mart 2019 yerel seçimlerine hazırlanırken, bir yanda da vatandaşları üye yapmaya çalışıyor. Siyasi parti üyeliği ne kadar fazla olursa parti kendini o kadar güçlü hisseder. En fazla siyasi parti üyesi olan parti AK Parti’dir. AK Parti’yi CHP takip etmektedir. Siyasi partiye üye nasıl olunur? Üye olmak isteyen vatandaş, partinin il veya ilçe teşkilatına gidip üye olabileceği gibi internet üzerinden de üye olabilir. Peki siyasi parti üyeliği nasıl silinir? Siyasi parti üyeliği sorgulama, parti üyeliğinden çıkmak için neler yapılır? 

e-Devlet'te yeni bir hizmet eklendi. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde siyasi parti üyeliği iptal etme ekranı kullanıma sunuldu. Buna göre vatandaşlar, siyasi parti üyeliklerini e-Devlet üzerinden de iptal edebilecek. e devlet uygulaması üzerinden e-Devlet’e giriş yaparak siyasi parti üyeliğinizi iptal etme ekranına ulaşabilirsiniz.

Hangi partinin ne kadar üyesi var?

AK Parti  10.337.144

CHP 1.218.611

MHP 495.216

İYİ Parti 111.801

HDP 38.770

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:22
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