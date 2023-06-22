Siyasi münafıklığın tam tanımı: Ümit Özdağ! 'Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaşmıştık'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın yaşadığı sandık hezimetine günah keçisi olarak 6'lı masadaki partileri seçti.

Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı aldıktan sonra "bakanlık pazarlığı" iddialarını inkar eden Özdağ, seçimden neredeyse bir ay sonra bakanlık pazarlığı yaptığını itiraf etti.

"6'lı masadakiler benim elimi tutmasalardı, önümü kesmeselerdi seçimi kazanma şansımız olurdu." diyen Özdağ, "Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık ama 6'lı masa benim İçişleri Bakanı olacağım hususunun açıklanmasına karşı Kemal Bey'e çok ağır baskı uyguladı. Sanki seçimi kazanmak istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerine şöyle devam etti: Bu arkadaşlar Kemal Bey'i böyle taciz etmeselerdi, baskı altına almasalardı biz çıkıp son üç buçuk gün 'Evet Zafer Partisi hükümette yer alacak.' derdik. Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler ama oy gelmemesini sağlayacak şekilde tavır aldılar.