Siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Babacan'dan 'çok yazık' dedirten geri adım

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümeti düşürme girişimi olan Gezi davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtti.

AK Parti'den ayrılarak Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'dan Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir hamle geldi. CHP'nin de bulunduğu 6'lı masada yer alan Babacan, Gezi davasında çıkan kararlardan iki ay sonra mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtti.

Babacan 'şikayetçi değilim' dedi

Babacan'ın yanı sıra Sadullah Ergin de şikayetçi olmadığı konusunda başvuruda bulundu. Babacan’ın dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediği ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Davutoğlu da dilekçe vermişti

Öte yandan Gezi davasıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Haziran ayı başında mahkemeye dilekçe vererek bir şikayetlerinin olmadığını söylemişti.

Davutoğlu’nun avukatı mahkemeye sundukları dilekçede “Müvekkilimiz bu dosyayla ilgili olarak bu zamana kadar herhangi bir şikayette ve beyanda bulunmamış, taraf olmamıştır” demişti.

Babacan ve Davutoğlu Gezi için ne diyordu?

Taksim'deki sükuneti istismar eden odaklar bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bu provokatörlere hiçbir şekilde hiçbir devlet izin veremez. Bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz" ifadesini kullanıyordu.

Babacan ise o dönm yaptığı açıklamada, "İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotof kokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil” diyordu.