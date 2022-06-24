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Siyaset Siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Babacan'dan 'çok yazık' dedirten geri adım
Siyaset

Siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Babacan'dan 'çok yazık' dedirten geri adım

Ahmet Davutoğlu'nun ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil" diyerek tepki gösterdiği Gezi olaylarına ilişkin davada, mahkemeye dilekçe vererek şikayetini geri çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 22:49:00 - 2022-06-24 23:01:58
Siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Babacan'dan 'çok yazık' dedirten geri adım

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümeti düşürme girişimi olan Gezi davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtti.

AK Parti'den ayrılarak Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'dan Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir hamle geldi. CHP'nin de bulunduğu 6'lı masada yer alan Babacan, Gezi davasında çıkan kararlardan iki ay sonra mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtti.

Babacan 'şikayetçi değilim' dedi

Babacan'ın yanı sıra Sadullah Ergin de şikayetçi olmadığı konusunda başvuruda bulundu. Babacan’ın dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediği ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Davutoğlu da dilekçe vermişti

Öte yandan Gezi davasıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Haziran ayı başında mahkemeye dilekçe vererek bir şikayetlerinin olmadığını söylemişti.

Davutoğlu’nun avukatı mahkemeye sundukları dilekçede “Müvekkilimiz bu dosyayla ilgili olarak bu zamana kadar herhangi bir şikayette ve beyanda bulunmamış, taraf olmamıştır” demişti.

Babacan ve Davutoğlu Gezi için ne diyordu?

Taksim'deki sükuneti istismar eden odaklar bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bu provokatörlere hiçbir şekilde hiçbir devlet izin veremez. Bugün izin verirsek yarın Türkiye'de demokrasinin izi kalmaz" ifadesini kullanıyordu.

Babacan ise o dönm yaptığı açıklamada, "İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotof kokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil” diyordu.

 

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Yorumlar

YILDIRIM BAHADIR

SÖZÜNDEN DÖNENE NAMERT ÖZÜNDEN DÖNENE DÖNEK İKİYÜZLÜ OLANA MÜNAFIK HER ÜÇÜNDEN DE DÖNENE ŞEREFSİZ NAMERT DÖNEK MÜNAFIK DENİR SATILIK RUHLU DÜNYA HISRIYLA GÖZÜ ERDOĞANDAN İNTİKAM ALMA HIRSI BİRLEŞİNCE RUH KÖRLEŞİR GEZİNİN VANDALLARINA ALKIŞ TUTAR HALE GELİR KİFAYETSİZ MUHTERİSLİK ORGANİZE HIRS TAAAA OKYANUS ÖTESİNDEN KURGULANMIŞ ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞ CIA NARSİST RUHLULARI KERAMNETİ KENDİNDEN BİLENLERİ, KIÇI YERE YAKIN OLUP YERE BAKAN YÜREK YAKALNLARI CIA AYNEN FETO YU KEŞFETTİKLERİ GİBİ KEŞFETMİŞ VE YETİŞTİRMİŞLER ŞİMDİ BİR BİR CEPHEYE SÜRÜYORLAR ABDULHAMİDİ DEVİREN HEPSİ BİRER EMANUEL KARASU NUN GÜNÜMÜZ VERSİYONLARI İTTİHAT TERAKKİ 6 LI MASA PARDON PKKHDP Lİ 7 Lİ ÇETE... BÜLENT ARINÇ DA GEZİDE MESAJI ALANLARDAN BUNLARIN HEPSİ ÇIPLAK!

Doğrucu Davud

bu yazıyı davuloğlu ile damacana okurlarmı.isterse okumasınlar,seçim sonucunu ister istemez okuyacaklar.verdiğimiz ve vereceğimiz oylar geri çekme ihtimali olmadığından hainlara sömürgeci uşaklarına suret-i hakdan görünüp arkadan ihanet eden verdikleri yemine rağmen velinimetlerinin arkasından iş tutan omurgasız mahluklara oy vermeyeceğiz.
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