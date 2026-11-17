ARAÇ ÇALIŞMIYORKEN BİLE YANGIN ÇIKABİLİR Su pompasındaki elektrik konektöründe meydana gelebilecek kısa devrenin, araç park halindeyken ve motor çalışmıyorken bile yangına neden olabileceği belirtildi. BMW, ABD'de arızayla bağlantılı veya bağlantılı olabilecek yaklaşık 10 vakadan haberdar olduğunu açıkladı. Şirket, herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini, kusurun araçların yüzde 0,1'inden daha azında bulunabileceğini tahmin ettiğini belirtti.