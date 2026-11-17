Alman devi şokta: 720 bin aracı geri çağırıyor!
Alman otomobil devi BMW, yangın tehlikesi bulunan 720 bin 796 otomobili ikinci kez geri çağırma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Alman otomobil devi BMW, yangın tehlikesi bulunan 720 bin 796 otomobili ikinci kez geri çağırma kararı aldı.
BMW'nin Kuzey Amerika birimi, 4 Kasım 2026'da ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yeni bir geri çağırma başvurusunda bulundu. 26V-733 koduyla kayıtlara geçen geri çağırma, Ağustos 2024'te aynı sorun nedeniyle geri çağrılan araçları kapsıyor. Daha önce onarımdan geçen otomobillerin de yeniden servise götürülmesi gerekecek.
ARAÇ ÇALIŞMIYORKEN BİLE YANGIN ÇIKABİLİR Su pompasındaki elektrik konektöründe meydana gelebilecek kısa devrenin, araç park halindeyken ve motor çalışmıyorken bile yangına neden olabileceği belirtildi. BMW, ABD'de arızayla bağlantılı veya bağlantılı olabilecek yaklaşık 10 vakadan haberdar olduğunu açıkladı. Şirket, herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini, kusurun araçların yüzde 0,1'inden daha azında bulunabileceğini tahmin ettiğini belirtti.
ÖNCEKİ ONARIM SORUNU ÇÖZMEDİ BMW, 2024 yılında gerçekleştirilen onarımlarda su pompasının elektrik bağlantısına sıvı ulaşmasını önlemek amacıyla koruyucu bir kalkan takmıştı. Pompa ve kablolar ise yalnızca hasar tespit edilen araçlarda değiştirilmişti.
Yeni laboratuvar incelemelerinde konektörün plastik malzemesinde ciddi kırılganlık ve nemin pompaya ulaşmasına neden olabilecek çatlaklar tespit edildi. Arızanın kesin nedeni henüz bilinmiyor, BMW ve parça üreticisi Pierburg'un araştırmaları sürüyor. Önceki onarımın ardından ilk sorun, 24 Nisan 2025'te ABD dışındaki bir BMW 5 Serisi'nde görüldü. Haziran ayında ise ABD'de bir 3 Serisi'nde benzer bir olay kaydedildi. İncelemelerin ardından şirket, 28 Ekim 2026'da yeniden geri çağırma kararı aldı.
HANGİ BMW MODELLERİ GERİ ÇAĞRILIYOR? Şubat 2011 ile Haziran 2018 arasında üretilen araçları kapsayan kampanyada en büyük grubu BMW 3 Serisi sedan oluşturuyor. BMW 3 Serisi Sedan: 236 bin 702 araç BMW X3: 163 bin 728 araç BMW 5 Serisi: 110 bin 102 araç BMW X1: 62 bin 954 araç BMW X5 xDrive40e: 14 bin 808 araç
Listede ayrıca 328i Touring ve Gran Turismo ile 2 Serisi, 4 Serisi, Z4 ve X4'ün 28i versiyonları da yer alıyor. BMW, 25 Aralık 2026'dan itibaren araç sahiplerine bildirim göndermeye başlayacak. Aynı tarihte geri çağırma kapsamındaki araçların şasi numaraları NHTSA'nın internet sitesinden sorgulanabilecek. Arızanın giderilmesine yönelik yeni onarım yöntemi ise henüz geliştirilme aşamasında.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23