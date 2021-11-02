  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!
Dünya

Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının, S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımlarını delmek anlamına geleceğini söyleyerek, "Hükümetin yasalara uyacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 07:53:00 - 2021-11-02 07:59:43
Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Yunan devlet televizyonu ERT'ye özel bir mülakat verdi.

Atina'nın sadece Doğu Akdeniz'de değil, Avrupa'da ve Orta Doğu'daki ülkelerle de ilişkilerini geliştirdiğini söyleyen Pompeo, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hükümetin yasalara uyacağını umuyorum"

Yunan televizyonun "Türkiye'nin F-16 talebi" sorusuna da cevap veren Mike Pompeo, S-400 sebebiyle Türkiye'ye F-35'lerin verilmediği ve CAATSA yaptırımlarının uygulandığını hatırlatarak, Biden yönetiminin ABD yasalarını çiğnemeyeceğine inandığını belirtti:

"Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalı. Yönetimin ABD yasalarına uyacağını umuyorum."

"Tehdit dili kullanılmamalı"

Kendi döneminde Ankara ile olan ilişkilerine değinen eski Dışişleri Bakanı, "Hiçbir zaman askeri güç kullanımını desteklemedik. Onları (Türkleri) her zaman diyalog masasına çağırdı. İyi NATO müttefikleri, birbirleri için böyle (tehdit dili) kullanmamalı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

siyonist biden, evanjelik siyonist papazlar pompeo, mike pence, eski b.elciler veya yeni atanan b.elci flake vs.... DUSMAN HERDAIM DUSMANDIR, UYUMAZ

.......
  • Yanıtla
Uğur Şahin ve Özlem Türeci açıkladı... Salgın ne zaman bitecek?
Korona Virüs

Uğur Şahin ve Özlem Türeci açıkladı... Salgın ne zaman bitecek?

BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün geleceğine ve varyant aşılarına ilişkin önemli açıklamalarda ..
Mısır ve ABD'den Kızıldeniz hamlesi
Gündem

Mısır ve ABD'den Kızıldeniz hamlesi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de düzenlenen tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden “İskenderiye” f..
Kütahyalı bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı
Spor

Kütahyalı bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı

Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı, yine skandal sözlere imza attı. Marcao olayınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay