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Sağlık Siyasetiniz batsın! Terör sevici HDP'li vekil eczacıların 'ilaç yok' yalanına ortak oldu
Sağlık

Siyasetiniz batsın! Terör sevici HDP'li vekil eczacıların 'ilaç yok' yalanına ortak oldu

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "İlaç tedarikinde hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasına karşın, iktidarı devirmek için dört koldan saldıran eczacılara destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 02:46:00 - 2021-12-23 03:14:31
Siyasetiniz batsın! Terör sevici HDP'li vekil eczacıların 'ilaç yok' yalanına ortak oldu

 Yeniakit.com.tr 

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, iktidarı devirmek için dört koldan saldıran eczacıların ekmeğine yağ sürdü.

Yalan siyasetiniz batsın!

Terör sevici HDP'nin milletvekili, desteklediği eczacılar gibi, ilaç adı vermeden yaptığı açıklamasında, "Hastalar piyasada olmayan ilaçlar için eczanelere isim yazdırıyor, sıraya giriyor." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, hiçbir dayanağı ve ispatı olmayan yalanına, şöyle devam etti:

"Halk, ekmek, süt kuyruğundan sonra eczanelerde ilaç kuyruğuna girmiştir. Aylar öncesinden eczanelere isim yazdırarak, stoklara düşen ilaçları almaya çalışan hastalar var."

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