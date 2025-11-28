Siyaseti bırakıyor mu? Kendini dinler tarihine veren Davutoğlu sevenlerini endişelendirdi

Masanın bir tarafına kendi yazdığı kitapları diğer tarafına Kur’an-ı Kerim ve dini kitapları koyarak günün sorusu videosu çeken Ahmet Davutoğlu, sevenlerini korkuttu. Papa’nın neden Türkiye’ye geldiğini dinler tarihi üzerinden açıklamaya çalışan Davutoğlu’nu görenler ‘acaba siyaseti mi bırakıyor’ sorusunu sormadan edemedi.

İslam dinine göre Hz. İsa ile Hz Muhammed arasındaki bütün inanan insanların mümin olduğunun altını çizen Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, İznik’e her gittiğinde Aryus’un önderliğinde tevhid inancına sahip gerçek Hıristiyanlığın anlamını yorumlayama çalıştığının altını çizerek İznik’in ve konsülünün bizim olduğunu, İznik’in tevhid inancının önemli bir şehri olduğunu ve asla Hıristiyan şehri olmadığını söyledi.

Davutoğlu “Özetle İznik, itikadi olarak da tarihi olarak da bizimdir. İtikadi olarak bizimdir çünkü İznik Konsülü Hıristiyanlığı tahrif eden teslis (baba-oğul- kutsal ruh) inancına karşı çıkan muvahhid Hıristiyanların son diriliş konsülü olmuştur. Ashab-ı Kehf’e nasıl bakıyorsak muvahhid Hıristiyanlara da öyle bakmalıyız. Tarihi olarak bize aittir. Çünkü Osmanlının başkentidir. Ziyarete gelince bu ziyaret yayılmacı İsrail işgalciliğine karşı, yayılmacı evangelikan Hıristiyanlığına karşı tüm geleneksel Hıristiyan aleminin İslam dünyası ile işbirliğidir” dedi.