Siyaseti bırakacak mı? Binali Yıldırım kararını verdi

Son Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın siyaseti bırakacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Yıldırım'ın "Sonuna kadar devam" mesajı verdiği ifade edildi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalar yapmış ve "Bunların hiçbir önemi yok artık, bitti hepsi. Ben artık noktayı koydum," ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu sözleri, sonrası "Siyaseti bırakıyor" iddiaları ortaya atılmıştı. Sözlerine açıklık getirmek için ikinci bir açıklama daha yapan Yıldırım, bu kez "Sonuna kadar devam" mesajı verdi.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Politikadan da çekildiğine yönelik en küçük imada dahi bulunmadı.

Sözün TBMM Başkanlığı seçimi üzerine söylendiği hem sorumdan hem de verdiği yanıttan ayan beyan açık olan bir cümleden nasıl politikaya da nokta koydu anlamı çıkarılabilir anlamak bazen zor oluyor…

Bu denli çıkan yorumlardan sonra dün Yıldırım ile bir daha konuştum…Acaba bana söylemek istediği iddia edildiği gibi politikaya da nokta koyduğuydu da ben mi anlamadım; kontrol etmek istedim…

Hemen belirteyim ki doğru anlamışım…Yıldırım’ın kendi ifadesiyle aktarayım:

“Binali Yıldırım, siyasetten çekilmedi; politika yapmaya devam ediyor; kurucusu olduğu, tabelasını astığı AK Parti’de ara dahi vermeden sonuna kadar da siyasete devam edecek…”