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Gündem Siyasete mala verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Gündem

Siyasete mala verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 03:10:00 -
Siyasete mala verdiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda rahatsızlanarak canlı yayına ara vermesi sonrası sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştılar.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

"Biraz üşütmüşüm"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu: Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Akşener: Acil şifalar diliyorum

Kılıçdaroğlu'nun ardından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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