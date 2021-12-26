YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Osman Kava ve Selahattin Demirtaş”ın neden hapiste diye açıklamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha ‘Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste?’ diye sordu. Ne yaşanırsa yaşansın gündemi değişmiyor. Bir projesi yok. Belediyelerinin bir icraatı da yok anlatsın. Hep aynı soru... Siyasetçi mi bozuk plak mı belli değil. Takıldı kaldı!” ifadelerine yer verdi.