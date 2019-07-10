Siyam ikizleri nedir? Yapışık ikizlik tedavisi var mı?

15 Haziran'da YKS'ye giren iki genç kızdan sonra Türkiye'nin gündeminde yer alan siyam ikizleri hastalığı merak ediliyor. Tıp dilinde siyam ikizleri olarak bilinen yapışık ikizler günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. Peki, Siyam ikizleri nedir? Siyam ikizleri tedavisi var mı? Yapışık ikizlik neden olur?

Siyam ikizleri nedir?

Yapışık ikizler (ya da yaygın olarak söylenişiyle "siyam ikizleri") bedenlerinin gebelikte birleştiği monozigotik ikizlerdir. Bu döllenmeyi takip eden zigotun bölünmesinin 12.[35] gününden sonra tam ayrılmada başarısızlıkla oluşur. Bu durum her 50.000 insan hamileliğinden birinde oluşur. Yapışık ikizlerin çoğu şimdi ayrı fonksiyonel organları ayırma girişiminin ameliyatı için değerlendirildi. Eğer beyin, kalp ya da karaciğer gibi hayati bir organ ya da yapı ikizler arasında paylaşılırsa zorluk derecesi yükselir.

Bir kadında yumurtlama sonrasında, döllenme olursa hücre bölünmelerinin başlamasından itibaren 13. günden sonraki dönemde ikiz bebekler ortaya çıkarsa bunlar yapışık ikiz (Siyam ikizi) olabilir. Tek yumurta ve çift yumurta ikizleri, gebeliğin gelişimin daha önceki dönemlerinde ortaya çıkar ve her iki bebek için vücut ve organ gelişimi sorunsuz olarak devam eder. Yapışık ikizlerde ise gelişim sırasında bir noktada duraklama olur ve bebekler büyüdükçe yeni organ gelişimi olmaz. Yapışık ikizler anne karnındaki gelişimlerine tek yumurta ikizi olarak başlar, tek yumurta ikizleri gibi aynı su kesesi ve plasentayı paylaşırlar. Yapışık ikizlerin yaklaşık olarak yarısı anne karnında yaşamını kaybeder, doğumdan sonra ise yaklaşık olarak %75’i bir günden fazla yaşayamaz. Sonuçta anne karnında ultrason ile tanı konmuş yapışık ikizlerin doğumdan sonra sadece %5 kadarının uzun süre yaşama şansı olur. Yapışık ikizler gerçekte tek yumurta ikizi olduğundan, cinsiyetleri ve dış görünüşleri aynıdır. Yaşamaya devam edebilen yapışık ikizlerin %70 kadarının cinsiyeti kız olarak görülür.

Siyam ikizleri tedavi edilebilir mi?

Yapışık ikizlerin ameliyat ile ayrılmaları ilk anda gerekli ve önemli görülebilir ama bu tip bir ameliyatın başarı şansı oldukça düşüktür. Bebekler doğduğunda ilgili doktorlar ultrason, MR ve diğer tanı yöntemleriyle vücuttaki ve iç organlardaki yapıyı anlamaya çalışır. Bu bilgilere göre yapışık ikizlerin ayrılması her iki bebek için de yaşamla bağdaşıyor gibi görülürse ameliyat gerçekleştirilir. Sonuçta çoğu yapışık ikiz için yaşamlarını olduğu gibi devam ettirmeleri en uygun seçenek olacaktır.