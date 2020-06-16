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Aktüel

Siyahilerden Biden'a "daha fazla polis reformu sözü ya da oyumuzu kaybedersin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:30:19 -
Siyahilerden Biden'a "daha fazla polis reformu sözü ya da oyumuzu kaybedersin" uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD'de siyahi gruplar, Demokratlar'ın tek Başkan adayı Joe Biden'a, daha fazla polis reformu sözü vermediği takdirde siyahilerin desteğini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan "polis reformu" tartışmaları sürerken, gözler 2020 seçimlerinde karşı karşıya gelecek Başkan Donald Trump ve Biden'ın bu konudaki adımlarına çevrildi.

Siyahilerin haklarını savunmak için kurulan 50'den fazla kuruluş, Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, kendisinin seçim vaatleri arasında federal toplum polis programına 300 milyon dolar vadetmesini eleştirdi ve bunun çözüm olmayacağını savundu.

Mektupta, "Normale dönmek bir çözüm olmayacak. Siyahi insanlar için 'normal' demek, 'şiddet, ayrımcılık ve korku' demek." ifadelerine yer verildi.

Biden'a polis reformu konusunda daha ileri adımlar atılması çağrısı yapılan mektupta, aksi halde siyahi seçmenlerin kendisini 3 Kasım'daki seçimlerde desteklemeyeceği uyarısında bulunuldu.

- Floyd'un öldürülmesi ve polis reformu tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.

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