Siyah zeytinli pirinç pilavı | Zeytinli pilav nasıl yapılır?
Farklı pilav tarifleri | Akşam yemeği için farklı pilav tarifi arayanlar sık sık internette "Değişik pilavlar" konusunu araştırıyor. Peki, zeytinli pilav olur mu? | Siyah zeytinli pilav gerekli malzemeler? | Siyah zeytinli pilav püf noktası
Kolay farklı pilav tarifi | Ana yemeğin yanına şık ve leziz bir pilav tarifi arıyorsanız zeytinli pilavı mutlaka denemelisiniz.
Siyah zeytinli pilav tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 4 adet domates
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
- 1 çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
- Tuz
- Karabiber
- Tuz
- Zeytinyağı
- 7-8 dal taze fesleğen
Zeytinli pilav nasıl yapılır?
Pilavı yapmaya başlamadan önce pirinci ayıklayıp yarım saat suda bekletin.
Zeytinleri de ayrı kaselerde yarım saat suya bırakın.
Soğanı küçük küçük doğrayın.
Soğanı zeytinyağında kavurun.
4 adet soğanı rendeleyin ve tencereye ekleyin.
Domatesler suyunu çekince pirinci tencereye alın.
Ardından zeytinleri, baharatları ve 2 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kısın.
Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın ve fesleğen yapraklarını ilave edin.
Pilavı 15 dakika demlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.