Siyah sarımsağın faydalarını biliyor musunuz?



Sarmısağın faydaları saymakla bitmez, bir kere hepimizin bildiği gibi o; doğal antibiyotik fakat bunca faydasına rağmen, annenizin ısrarla yedirmeye çalışmasına rağmen kokusundan ve keskin tadından dolayı bir türlü sevemediniz mi? Öyleyse kokusuz ve tatlı siyah sarmısakla tanışın. Asya mutfaklarında oldukça popüler olan siyah sarmısak faydaları sebebiyle Avrupa mutfaklarında da son dönemlerde oldukça popüler. Siyah sarmısak, 2004 yılında Scott Kim tarafından Güney Kore’de keşfedilmiş bir ürün.. Hafif şurubumsu ve ekşimsi tadı var..



Siyah sarmısak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerin mutfaklarında oldukça popüler bir kullanım alanına sahip.



Aslına bakacak olursanız siyah sarmısak, özünde bildiğimiz beyaz sarmısakla aynı. Beyaz sarmısağın, özel bir fermente işlemden geçirilmesiyle en az 21 gün en fazla 60 gün belirli nem ve ısıya sahip bir ortamda bekletilerek elde ediliyor.

Bu şekilde elde edilen siyah sarmısak kuru meyve tadında ve kokusuz oluyor. Beyaz sarmısaktan farkı sadece kokusu ve tadıyla da sınırlı değil. Sarmısak çok yüksek oranda antioksidan içeren bir yiyecek, siyah sarmısakta ise sarmısağın iki katı kadar antioksidan bulunuyor.

Sarmısaklar başları soyulmadan, folyolara sarılarak; bunun için özel olarak üretilmiş fermentasyon cihazına konur. 60-75 derece ısıda ve ortalama % 75 nem koşullarında fermente edilir ve yaklaşık 40 günde istenilen kıvama geliyor.

Siyah sarmısak; yemeklerde kullanıldığı gibi çerez olarak da tüketilebilir. Ayrıca enerji içecekleri, çikolatalar, dondurma ve kraker üretiminde katkı maddesi olarak da kullanılır. Fermentasyon sürecinde sarmısağın antioksidan özelliği 10 katına kadar çıkmaktadır. Fermentasyon sonrasında ortaya çıkan yoğun maddeler yüksek antikanserojen maddelerdir.

İçerdiği antioksidan miktarının bu kadar yüksek sayesinde serbest radikallerin sebep olduğu birçok hastalıkla baş etmek için ideal bir besindir. Serbest radikaller ise hücrelerimizi deforme ederek kalp hastalıkları, alzheimer hastalığı ve kanser gibi birçok hastalığa sebep olur. Yani; sigara içerek, kirli hava soluyarak veya katkı maddeli yiyecekler tüketerek vücudumuza davet ettiğimiz zararlı kimyasallara ve bu kimyasalların neden olduğu hasarlara karşı olağan gücüyle savaşır.

Siyah sarmısak, normal sarmısaktan daha fazla kolestrol ve tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Siyah sarmısak daha fazla antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşimler içmektedir. Bu yüzden kronik hastalıklarda, dolaşım sistemi hastalıklarında, romatoid arterit ve Alzheimer gibi hastalıklarda oldukça etkilidir.